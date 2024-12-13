В Хмельницкой области прогремели взрывы: туда летели вражеские ракеты

Россия не унимается и продолжает террор Украины и ее населения. Так, утром 13 декабря в Хмельницкой области были слышны взрывы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

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Взрывы в Хмельницкой области

Утром 13 декабря российские войска атакуют Украину ракетами. В нескольких областях прогремели взрывы. В частности, громко было и в Хмельницкой области.

Так, в 8:09 в Воздушных силах предупредили о ракетах в регионе.

Ракеты на юге Хмельницкой области, курс – на запад,

– говорилось в сообщении.

Тогда же стало известно, что в Хмельницкой области слышны звуки взрывов.

24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.