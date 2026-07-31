Взрывы в Хмельницком: в ОВА ответили, планируется ли эвакуация жителей

В пятницу, 31 июля, на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошла серия взрывов, после чего началась последующая детонация. Власти заявили о готовности при необходимости временно эвакуировать людей.

О чрезвычайном происшествии и ситуации в области в эфире программы "Суспильное Студия" рассказал глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Будет ли проведена эвакуация людей из эпицентра взрывов в Хмельницком?

В районе, где произошли взрывы, местных жителей предупредили о возможной угрозе повторной детонации. Сообщение о возможной эвакуации также передавали через громкоговорители. По словам Тюрина, по состоянию на 15:00 желающих покинуть потенциально опасную зону не было.

В то же время глава ОВА отметил, что у властей есть возможность временно отселить людей в случае необходимости. Для этого определили ряд объектов, где жители смогут переждать опасный период до завершения детонации. На данный момент значительных разрушений в результате чрезвычайного происшествия, по словам главы ОВА, нет. Власти области продолжают следить за ситуацией и готовы организовать эвакуацию, если уровень опасности возрастет.

Напомним, 31 июля в Хмельницкой области на полигоне одной из воинских частей произошло чрезвычайное событие, повлекшее серию взрывов и последующую детонацию. Причины устанавливаются, работают соответствующие службы; информация о пострадавших уточняется.

В Хмельницком из-за взрывов повреждены некоторые дома и коммунальные объекты, а в опасной зоне полиция ограничила движение транспорта. Мэр города призвал жителей не распространять непроверенную информацию и сохранять спокойствие.

Отметим, что угроза повторной детонации в Хмельницком может сохраняться еще 5 – 10 часов. По словам главы ОВА Сергея Тюрина, взрывы почти прекратились, но соответствующие протоколы безопасности будут действовать до полного урегулирования ситуации.

Известно, что в эпицентр взрывов пока нет доступа – территорию возможного разлета обломков оцепили. Поэтому окончательный масштаб разрушений и полную информацию о последствиях пока установить невозможно. По состоянию на 14:00 сообщений о погибших не было, однако эти данные еще не окончательны.

После получения доступа к территории специалисты приступят к обследованию и будут фиксировать повреждения. Пострадавшим обещают помощь с восстановлением жилья, в том числе стройматериалами или финансовой поддержкой.

Состояние атмосферного воздуха в Хмельницком остается удовлетворительным.

Добавим, что ГБР уже расследует неконтролируемую детонацию боеприпасов на военном полигоне в Хмельницком. В результате происшествия пострадали четверо военнослужащих, их госпитализировали, а степень травм устанавливают. Из-за опасности повторной детонации следователи пока не могут осмотреть место происшествия. Они уже опрашивают командование и военных.