Про надзвичайну подію та ситуацію в області в етері "Суспільне Студія" розповів голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Чи буде евакуація людей з епіцентру вибухів у Хмельницькому?

У районі, де сталися вибухи, місцевих жителів попередили про можливу загрозу повторної детонації. Повідомлення про можливу евакуацію також передавали через гучномовці. За словами Тюріна, станом на 15:00 охочих залишити потенційно небезпечну зону не було.

Водночас очільник ОВА зазначив, що влада має можливість тимчасово відселити людей у разі потреби. Для цього визначили низку об'єктів, де мешканці зможуть перечекати небезпечний період до завершення детонації. Наразі значних руйнувань унаслідок надзвичайної події, за словами голови ОВА, немає. Влада області продовжує стежити за ситуацією та готова організувати евакуацію, якщо рівень небезпеки зросте.

Нагадаємо, 31 липня у Хмельницькій області на полігоні однієї з військових частин сталася надзвичайна подія, що спричинила серію вибухів і подальшу детонацію. Причини встановлюють, працюють відповідні служби; інформація про постраждалих уточнюється.

У Хмельницькому через вибухи пошкоджено деякі будинки та комунальні об'єкти, а в небезпечній зоні поліція обмежила рух транспорту. Мер міста закликав жителів не поширювати неперевірену інформацію та зберігати спокій.

Зазначимо, загроза повторної детонації у Хмельницькому може зберігатися ще 5 – 10 годин. За словами голови ОВА Сергія Тюріна, вибухи майже припинилися, але відповідні протоколи безпеки діятимуть до повного врегулювання ситуації.

Відомо, що до епіцентру вибухів наразі немає доступу – територію можливого розльоту уламків оточили. Через це остаточний масштаб руйнувань і повну інформацію про наслідки поки встановити неможливо. Станом на 14:00 повідомлень про загиблих не було, однак ці дані ще не є остаточними.

Після отримання доступу до території фахівці почнуть обстеження та фіксуватимуть пошкодження. Постраждалим обіцяють допомогу з відновленням житла, зокрема будматеріалами або фінансовою підтримкою.

Стан атмосферного повітря у Хмельницькому залишається задовільним.