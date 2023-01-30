Об этом 24 Каналу рассказал историк, политический обозреватель Армен Чибухчан. По его мнению, за ударами по Ирану может стоять Израиль, согласовавший свои действия с западными партнерами и арабскими государствами, имеющими проблемы с Ираном.

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Чибухчан обратил внимание, что российские пропагандисты уже начали намекать на то, что, возможно, Россия что-нибудь предоставит КНДР или Ирану, имея в виду ядерные технологии или ядерное оружие.

"Это очень опасно, ведь Россия в случае если сама не может ударить по Западу ядерным оружием, попытается это сделать руками этих государств. Это такой шантаж со стороны Кремля", – считает он.

Ирану нечего терять

По его словам, Запад решил, что в этом году в войне в Украине должно произойти излом. И помешать этому могут немногие государства. Одна из них – Иран, которому нечего терять в этом вопросе, и поэтому он самое опасное государство для Запада.

В то же время руководство Ирана понимает, что теряет власть. Еще лет 5 назад невозможно было представить, чтобы в стране люди выходили на митинги и рвали портреты духовных лидеров Ирана,

– отметил политический обозреватель.

Он подчеркнул, что иранские власти понимают: тот государственный строй, который существовал после революции, может исчезнуть, потому что большинство народа Ирана хочет жить в свободной стране.

Тегерану придется признать, что вооружает Россию

Чибухчан напомнил о том, что Иран обсуждает с Россией возможность поставки ей баллистических ракет и дронов.

Ранее Иран не смог объяснить, как дроны попали в Россию, и подчеркнул, что передал их еще до войны. А теперь, если Тегеран предоставит новую партию беспилотников, он должен будет признать, что вооружает Россию,

– заметил он.

"Если логично мыслить, то эти удары – демонстрация того, что будет с Ираном, если он продолжит свою политику", – считает историк.

По его мнению, если подтвердится информация, что взрывы прогремели на складах с ракетами средней дальности и заводах, где производят беспилотники, то можно предположить, что удары нанесли по местам, откуда должны были поставляться оружие для России.

"Тем более что западные разведки сообщают, что в России заканчиваются ракеты, и Иран гипотетически может продавать ей свои и начнет на этом обогащаться. Также Тегеран открыто говорит, что купил или обменял на что-то в России самолеты", - напомнил он.

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Запад доказал свое технологическое преимущество

Чибухчан подчеркнул, что Запад дает понять, что он принял решение и никто не помешает ему изменить планы.

А также он не позволит Ирану иметь ядерное оружие – этот вопрос решен, и Запад в этом пойдет до конца за любую цену,

– подчеркнул он.

По его словам, Запад доказал свое технологическое преимущество. Он продемонстрировал Ирану, что ему ничего особенного не придется делать – просто уничтожать ядерные объекты Тегерана, находясь на дальнем расстоянии, и Иран не сможет этому помешать.

"Иран понимает, если он решится нанести ответные удары и развернуть масштабную войну, против него организуется большая коалиция стран", - считает Армен Чибухчян.

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