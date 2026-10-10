В Ивано-Франковске в очередной раз за сутки раздались взрывы

Во время очередной воздушной тревоги из-за угрозы реактивных БПЛА в Ивано-Франковске раздались взрывы. В регионе активно действуют силы Противовоздушной обороны.

Об этом сообщил мэр Руслан Марцинкив в телеграме. 24 Канал пишет, какая информация имеется на данный момент.

Что известно об обстреле Ивано-Франковска в ночь на 10 октября?

Воздушная тревога в Ивано-Франковской области ночью 10 октября была объявлена в 03:10 и длилась полчаса. Именно тогда на регион с востока налетели реактивные БПЛА российской армии, о чем сообщили Воздушные силы.

Удар врага пришелся на сам Ивано-Франковск, громкий взрыв был слышен в городе. Мэр Руслан Марцинкив сообщил, что в городе работает ПВО. А впоследствии поблагодарил военных за успешную работу.

Отметим, что вечером 9 октября российские реактивные дроны уже атаковали Ивано-Франковск. Тогда также были слышны звуки взрывов.

Обратите внимание! Оперативно о воздушных тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также о последствиях российских атак читайте в телеграм-канале 24 Канала.

Добавим, что в эту же ночь под ударом России находился и Луцк на Волыни. По крайней мере один реактивный дрон долетел до города, в результате чего жители услышали взрыв.