Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у телеграмі. 24 Канал пише, яка інформація є на цей момент.

Що відомо про обстріл Івано-Франківська вночі 10 жовтня?

Повітряну тривогу в Івано-Франківські області вночі 10 жовтня оголосили о 03:10, і тривала вона пів години. Саме тоді на регіон зі сходу налетіли реактивні БпЛА російської армії, про що писали Повітряні сили.

Удар ворога припав на сам Івано-Франківськ, гучний вибух було чутно у місті. Міський голова Руслан Марцінків проінформував, що у місті працює ППО. А згодом подякував військовим за успішну роботу.

Зауважимо, що ввечері 9 жовтня російські реактивні дрони вже Івано-Франківська. Тоді також було чутно звуки вибухів.

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Додамо, що цієї самої ночі під ударом Росії перебував і Луцьк на Волині. Щонайменше один реактивний дрон долетів до міста, відтак жителі його почули вибух.