Мэр Руслан Марцинкив ранее предупреждал, что будет работать ПВО. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Обстрел Ивано-Франковска произошел ночью 16 октября: что известно?

Воздушную тревогу в Ивано-Франковской области ночью 16 октября в разных районах начали объявлять в 02:56. На регион налетели реактивные БПЛА российской армии, о чем писали Воздушные силы.

Враг направил дроны на сам Ивано-Франковск. В городе прогремела серия взрывов. Мэр Руслан Марцинкив чуть ранее предупреждал, что ПВО будет работать против реальной угрозы.

Отметим, что вечером 15 октября российские реактивные дроны уже достигали Ивано-Франковска. Тогда также были слышны звуки взрывов.

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Добавим, что в эту же ночь под ударом России на западе Украины находились и другие города – Луцк и Ровно. Местные жители неоднократно слышали взрывы. Аналогичным образом атаке подвергся Киев.