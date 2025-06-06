Во время пусков ракет по Украине Саратов и Энгельс атаковали дроны: масштабно пылает нефтебаза
- В Саратове и Энгельсе во время запуска ракет по Украине были слышны взрывы и работала ПВО.
- В результате атаки дронов в Энгельсе, вероятно, загорелась база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл".
Во время пусков ракет по Украине с российских "тушек" аэродромы Саратов и Энгельс пытались атаковать дроны. Там раздавались взрывы, работала "певео", было "сбито несколько целей".
Тем временем в Энгельсе сильно пылает – местные уже поделились эпическими кадрами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Горит нефтебаза в Энгельсе
Взрывы в Саратове и Энгельсе начали греметь примерно в 2:20. До этого в нескольких районах области были слышны звуки БпЛА, а также автоматных очередей "певео".
"Певео" в Энгельсе: смотрите видео
Из-за атаки в саратовском аэропорту даже ввели временные ограничения – не отправляли и не принимали рейсы.
Атака БпЛА на Саратовскую область: смотрите видео
Атака "добрых" дронов не прошла бесследно. Россияне уверяют, что горит Саратовский нефтеперерабатывающий завод, но он расположен на противоположном берегу и в десяти километрах от автомобильного моста, который видно на многих видео последствий атаки. Поэтому некоторые источники пишут, что на самом деле горит нефтебаза, которая обеспечивает "Энгельс" топливом.
Пожар в Энгельсе: смотрите видео
Речь идет о базе хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл". Спутники NASA там зафиксировали пожар.
"Две бочки горят", – жалуются местные.
Пожар в Энгельсе: смотрите видео
В общем местные слышали более 10 взрывов, впрочем, атаки на тот момент еще продолжалась.
Осторожно, нецензурная лексика! Атака на Энгельс: смотрите видео
Один из БпЛА, который направлялся по военной цели, россияне "успешно" сбили – он взорвался рядом с жилым домом в одном из ЖК, после чего там начался пожар.
Пожар в Энгельсе после атаки: смотрите видео
Работу "певео" также слышали в Рязанской, где расположен аэродром "Дягилево", а также в Тульской областях.