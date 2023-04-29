Полная катастрофа для обслуживания флота, – политолог о "хлопке" в Севастополе

"Хлопок" 29 апреля в очередной раз посетил Крым, горит нефтебаза в Казачьей бухте. В последние дни на полуострове было тревожно, предположительно, прорабатывались возможности атаки на соответствующую нефтебазу, которую использовали российские военные.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко. Он отметил, что для России это стало сильным ударом, ведь именно эта нефтебаза снабжала топливом российские корабли, из которых враг обстреливает украинские города.

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"Точно на этом этапе это НЛО, потому что до конца его россияне не определяли, но в основном все склоняются к тому, что это одна из моделей украинских беспилотников", – прокомментировал Чаленко.

ПВО не сработало

Известно, что россияне установили средства ПВО на Севастопольской бухте в 8 километрах от Казачьей бухты. Незащищенность второй политолог объяснил тем, что противовоздушная оборона всегда имеет человеческий фактор, возможно, в тот момент была не самая лучшая смена оккупантов.

В общем, прощупывались возможности, потому что мы знаем, что на федеральных каналах публично все кричали насколько Крым защищен российской "вундедвафля" системой ПВО, что они не пропустят туда москита, однако видим, что результат диаметрально противоположен",

– добавил говорящий.

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"Не последний подарок"

Аналитик подчеркнул, когда теряется такой важный объект питания кораблей Черноморского флота, это становится полной катастрофой с точки зрения подготовки к украинскому контрнаступлению со стороны россиян. Ведь до сих пор они постоянно отмечали, что Крым это "неприступная крепость".

Я думаю, что это не последний подарок в канун дня беды на России и на оккупированных территориях, поэтому, конечно, пусть ожидают разные варианты. И защита Крыма, в том числе и столицы России, им не поможет,

– подчеркнул Чаленко.

Эта атака нефтебазы стала очень показательным моментом. Ведь в то время, как россияне коварно от безысходности атакуют украинские многоэтажки в Умани и Днепре, Украина может прицельно бить по их военным объектам, не нарушая жизнь мирных граждан.

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