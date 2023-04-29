Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Все, что известно о "хлопке" в Казачьей бухте собрано в материале.
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Для БПЛА 300 километров – не дистанция
Попович отметил, что для беспилотников расстояние в 300 километров – не дистанция. Мы видели, как БПЛА долетали и в Московскую область. ПВО не может их перехватить, поэтому россияне и беспокоятся. ПВО не фиксирует столь малые цели, а она может выпустить зенитную ракету только тогда, когда цель зафиксирована.
Пока не увидел, не сбил. По большому счету так оно и работает,
– заметил военный обозреватель.
Топливный кризис
Можно вспомнить, что год назад Россия целенаправленно била по украинским нефтебазам. Это привело к топливному кризису. Хранить горючее в одном месте – это советская система. Мы от нее после прошлой весны отказались, и теперь логистика у нас работает совсем по-другому.
"Россия на этой основе осталась. Она по-прежнему хранит топливо в больших количествах в единых местах и сейчас мы начали этим пользоваться", – подчеркнул Попович.
Попович о том, что "хлопок" в Севастополе будет иметь последствия для войск России: смотрите видео
У оккупантов будут проблемы с горючим
ВСУ уже наносили удары по нефтебазам на оккупированных территориях Востока. Раньше мы били по Джанкое, по аэродромам в Крыму, по логистическим маршрутам, по местам скопления оккупантов, по складам с боекомплектами. Возможно, наша разведка обнаружила, что именно из нефтебазы Севастополя поставляется горючее на фронт.
То есть сейчас какой-то российский батальон, какая-то бригада, какое-то определенное количество подразделений будет лишено поставки горючего. А горючее – это кровь войны. Поэтому это можно назвать определенной подготовкой к ослаблению российских войск перед определенными активными действиями украинской армии,
– подчеркнул военный обозреватель.
"Хлопок" в Севастополе: коротко
- В Севастополе произошел масштабный пожар на нефтебазе. Оккупанты заявили об атаке БПЛА.
- Эта нефтебаза видна даже из космоса. На спутниковых снимках видно, что она расположена практически в порту и никак не защищена.
- Оккупанты заметили, что это не гражданский объект. Фактически они признали, что нефтебаза – это военный объект.