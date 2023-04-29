Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Все, что известно о "хлопке" в Казачьей бухте собрано в материале.

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Для БПЛА 300 километров – не дистанция

Попович отметил, что для беспилотников расстояние в 300 километров – не дистанция. Мы видели, как БПЛА долетали и в Московскую область. ПВО не может их перехватить, поэтому россияне и беспокоятся. ПВО не фиксирует столь малые цели, а она может выпустить зенитную ракету только тогда, когда цель зафиксирована.

Пока не увидел, не сбил. По большому счету так оно и работает,

– заметил военный обозреватель.

Топливный кризис

Можно вспомнить, что год назад Россия целенаправленно била по украинским нефтебазам. Это привело к топливному кризису. Хранить горючее в одном месте – это советская система. Мы от нее после прошлой весны отказались, и теперь логистика у нас работает совсем по-другому.

"Россия на этой основе осталась. Она по-прежнему хранит топливо в больших количествах в единых местах и сейчас мы начали этим пользоваться", – подчеркнул Попович.

Попович о том, что "хлопок" в Севастополе будет иметь последствия для войск России: смотрите видео

У оккупантов будут проблемы с горючим

ВСУ уже наносили удары по нефтебазам на оккупированных территориях Востока. Раньше мы били по Джанкое, по аэродромам в Крыму, по логистическим маршрутам, по местам скопления оккупантов, по складам с боекомплектами. Возможно, наша разведка обнаружила, что именно из нефтебазы Севастополя поставляется горючее на фронт.

То есть сейчас какой-то российский батальон, какая-то бригада, какое-то определенное количество подразделений будет лишено поставки горючего. А горючее – это кровь войны. Поэтому это можно назвать определенной подготовкой к ослаблению российских войск перед определенными активными действиями украинской армии,

– подчеркнул военный обозреватель.

"Хлопок" в Севастополе: коротко