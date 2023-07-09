В районе Крымского моста раздалось несколько взрывов: оккупанты заявляют, что был удар ракетой
Источник:"Крым.Реалии"
В Керчи прогремели несколько громких взрывов. Российские захватчики утверждают, что это был удар ракетой, однако в сети уже начали появляться видео, несколько не совпадающие со словами оккупантов.
Взрывы в Керчи раздались днем около 12 часов. Местные корреспонденты сообщают, что они прозвучали один за другим около 3 – 4 раз.
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Россияне заявили об атаке Крылатой ракетой
Гауляйтер временно оккупированного Крыма Серий Аксенов заявил, что в районе Керчи якобы сбили крылатую ракету. В то же время он сказал, что повреждений и пострадавших нет.
Также в сети появилось видео работы ПВО в Керчи. Масштабы подозрительно малы, как для крылатой ракеты. Однако то, что "хлопок" добрался близко к Крымскому мосту – факт. Российские власти уже призывают жителей оккупированного полуострова не паниковать.
Видео работы ПВО в Керчи: смотрите видео
Местные жители сообщают, что возле него виднеется дым. Также они утверждают, что видели несколько ракет.
Работа российской ПВО: смотрите видео
Крымский мост перекрывали на некоторое время
После взрывов на Крымский мост никого не пускали – объект закрывали на въезд и выезд. Российские пропагандистские издания утверждают, что это связано с "украинской атакой".
Местные жители растеряны. Сначала даже не поняли, стоит ли мост или нет. Через некоторое время движение по мосту все-таки возобновили. Значит, еще стоит, но вряд ли надолго.
Приблизительно через час после этого сообщения российские СМИ заявили, что ПВО работает уже в Ростовской области. И что даже якобы есть повреждения. В сети утверждают, что область атаковал беспилотник.
Украина уже атаковала Крымский мост и сделает это снова
- 8 октября 2022 около 6 часов утра на Керчинском мосту произошел мощный взрыв, что серьезно повредило часть объекта.
- 9 июля в Минобороны официально признали, что именно Украина ударила по Крымскому мосту. Об этом заявила заместитель министра Анна Маляр.
- Глава СБУ Василий Малюк называет Крымский мост законной целью для Украины. Ведь российские захватчики используют его для своей логистики.
- Россиян очень напугала перспектива потерять мост. После взрывов они стали загонять на рентген все автомобили, а в период летнего сезона во время контрнаступления ВСУ еще больше усилили там охрану.