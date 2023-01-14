Никаких наступательных действий врага с Севера, – ВСУ прокомментировали утренние взрывы в Киеве
Источник:Александр Павлюк
Утром 14 января в Киеве и области прогремела серия взрывов. В ВСУ рассказали, что это было.
Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал взрывы в Киеве и области 14 января.
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Что известно о утренних взрывах в Киеве
В сети начали распространять информацию о том, что утренние взрывы являются началом наступления с Севера. Однако это не так.
Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с Севера,
– заявил Павлюк.
В ВСУ подчеркнули, что никаких наступательных действий врага с Севера пока нет . По информации Павлюка, взрывы не связаны с угрозой из воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями.
"Если бы была угроза – вы бы услышали сигнал тревоги", – добавил он.
Причина взрывов будет поставлена в известность отдельно.
В КМВА оценили угрозу наступления для Киева
В Беларуси 16 января должны начаться совместные с Россией летно-тактические учения. Однако в Киевской городской военной администрации подчеркивают, что эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев.
Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что угроза для Киева и других городов Украины будет до тех пор, пока идет война.
На фоне непрерывных учений в Беларуси в Украине, как говорит Попко, "проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предубеждения в действиях агрессора".
Кроме того, начальник КМВА говорит, что не стоит увязывать обучение воздушных сил в Беларуси с массовыми ракетными ударами.