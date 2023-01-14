Никаких наступательных действий врага с Севера, – ВСУ прокомментировали утренние взрывы в Киеве

Утром 14 января в Киеве и области прогремела серия взрывов. В ВСУ рассказали, что это было.

Командующий группировкой Сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк прокомментировал взрывы в Киеве и области 14 января.

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Что известно о утренних взрывах в Киеве

В сети начали распространять информацию о том, что утренние взрывы являются началом наступления с Севера. Однако это не так.

Звуки взрывов, которые можно было услышать в Киеве и области, российские ботофермы активно используют как повод разгонять панику и транслировать месседж, что это якобы начало наступления с Севера,

– заявил Павлюк.

В ВСУ подчеркнули, что никаких наступательных действий врага с Севера пока нет . По информации Павлюка, взрывы не связаны с угрозой из воздуха или работой ПВО, а также с какими-либо военными действиями.

"Если бы была угроза – вы бы услышали сигнал тревоги", – добавил он.

Причина взрывов будет поставлена в известность отдельно.

В КМВА оценили угрозу наступления для Киева

В Беларуси 16 января должны начаться совместные с Россией летно-тактические учения. Однако в Киевской городской военной администрации подчеркивают, что эти учения не следует воспринимать как прямую угрозу нового наступления на Киев.

Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что угроза для Киева и других городов Украины будет до тех пор, пока идет война.

На фоне непрерывных учений в Беларуси в Украине, как говорит Попко, "проводятся определенные мероприятия в плане подготовки органов управления, накопления материально-технических средств, оборудования территории с целью недопущения и предубеждения в действиях агрессора".

Кроме того, начальник КМВА говорит, что не стоит увязывать обучение воздушных сил в Беларуси с массовыми ракетными ударами.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее информировал, что Россия готовит еще 200 тысяч военных для нового наступления в 2023 году. Залужный не исключил, что враг может снова пойти на Киев из Беларуси или начать новое наступление на Донбассе или Юге.