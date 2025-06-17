"Я выбегала из квартиры, за мной летели стекла": киевляне вспомнили страшный удар по городу

Россия ударила по Киеву "Шахедами", крылатыми ракетами и баллистикой в ночь на 17 июня. Местные жители рассказали, как пережили эту страшную ночь.

Как рассказала ведущая 24 Канала Яна Богославская, ночь была сложной. Россия буквально уничтожила один из подъездов в Киеве. Обломки разлетелись на сотни метров и повредили огромное количество домов.

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Как киевляне пережили эту ночь

Киевлянка Галина как раз брала пленку для того, чтобы залатать войну себе и старенькой соседке. По словам женщины, ночь прошла очень тяжело. В один момент взрывы "Шахедов" было слышно каждые 30 секунд. Затем оккупанты запустили ракеты.

Мы стояли за двумя стенами в доме, когда летели "Шахеды". Потом вернулись домой, 15 минут полежали в кровати. И пошли ракеты. Я выбегала – стекла за мной летели и падала штукатурка. Не помню, как добежала вниз. У меня пластиковые двери на балконе скрутило "восьмеркой". Они не то, что не закрываются, их уже не выровняешь. Надо вырезать и выбрасывать,

– рассказала Галина.

Возле подъезда, который уничтожили россияне, до сих пор сидят родители парня, который, вероятно, пребывает под завалами. Уже была информация, что их сына нашли живым под завалами. Однако в ГСЧС все опровергли. Парня продолжают искать.

Добавим, в ночь на 17 июня Россия запустила 175 дронов, 14 крылатых ракет и по меньшей мере 2 баллистические ракеты по Киеву. Враг ударил по 27 различным локациям. Это и жилые дома, и образовательные учреждения, и объекты критической инфраструктуры.