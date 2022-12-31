Вновь видится НАТО: пропагандисты пытаются оправдать удар по гостинице в Киеве

Российские захватчики в канун нового года нанесли очередную ракетную атаку. Оккупанты попали в гостиницу в центре Киева.

Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах, пишет 24 канал.

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Очередной бред россиян

В офисе Президента показали последствия атаки по столице Украины. Российские оккупанты попали в гостиницу в центре Киева.

В России же пробуют себя оправдать. Их циничные заявления не перестают удивлять. В частности, они утверждают, что в поврежденной гостинице находились иностранные советники НАТО.



Что пишут россияне о ракетной атаке / Скриншот

В результате атаки поврежден дворец "Украина"

В результате российской ракетной атаки днем 31 декабря 2022 поврежден дворец "Украина" в центре Киева. Также был "прилет" в отель рядом.

Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет. Это не что иное, как террор,

– прокомментировали в ОП.

Как сейчас выглядит дворец "Украина": смотрите фото

Что известно о ракетной атаке 31 декабря