Вновь видится НАТО: пропагандисты пытаются оправдать удар по гостинице в Киеве
Российские захватчики в канун нового года нанесли очередную ракетную атаку. Оккупанты попали в гостиницу в центре Киева.
Один из взрывов раздался между жилыми домами в Соломенском районе столицы. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах, пишет 24 канал.
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Очередной бред россиян
В офисе Президента показали последствия атаки по столице Украины. Российские оккупанты попали в гостиницу в центре Киева.
В России же пробуют себя оправдать. Их циничные заявления не перестают удивлять. В частности, они утверждают, что в поврежденной гостинице находились иностранные советники НАТО.
Что пишут россияне о ракетной атаке / Скриншот
В результате атаки поврежден дворец "Украина"
В результате российской ракетной атаки днем 31 декабря 2022 поврежден дворец "Украина" в центре Киева. Также был "прилет" в отель рядом.
Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет. Это не что иное, как террор,
– прокомментировали в ОП.
Как сейчас выглядит дворец "Украина": смотрите фото
Что известно о ракетной атаке 31 декабря
- В канун Нового года оккупанты решили в очередной раз устроить массированную ракетную атаку на Украину. Днем 31 декабря сирены прогулялись по всей территории нашего государства.
- В частности, взрывы прогремели в Киевской, Хмельницкой, Николаевской, Житомирской, Харьковской, Тернопольской и Херсонской областях. Сообщается о работе ПВО.
- Пока известно об одном погибшем и 13 пострадавших в Киеве. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.