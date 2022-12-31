Один з вибухів пролунав між житловими будинками в Солом'янському районі столиці. Також вибухи сталися в Печерському районі та Голосіївському, пише 24 канал.
До теми Внаслідок удару по Києву щонайменше одна людина загинула, багато поранених
Чергова маячня росіян
У Офісі Президента показали наслідки атаки по столиці України. Російські окупанти поцілили в готель у центрі Києва.
У Росії ж намагаються себе виправдати. Їхні цинічні заяви не перестають дивувати. Зокрема, вони стверджують, що у пошкодженому готелі були іноземні радники НАТО.
Що пишуть росіяни про ракетну атаку / Скриншот
Унаслідок атаки пошкоджено палац "Україна"
Внаслідок російської ракетної атаки вдень 31 грудня 2022 року пошкоджено палац "Україна" у центрі Києва. Також був "приліт" у готель поруч.
Зазвичай в ці дати там батьки з дітками напередодні Нового року. Сьогодні дивом не було дітей. Летіли шибки від ударів російських ракет. Це ніщо інше, як терор,
– прокоментували в ОП.
Як зараз виглядає палац "Україна": дивіться фото
Що відомо про ракетну атаку 31 грудня
- У переддень Нового року окупанти вирішили вкотре влаштувати масовану ракетну атаку на Україну. Вдень 31 грудня сирени прогули на всій території нашої держави.
- Зокрема, вибухи пролунали на Київщині, Хмельниччині, Миколаївщині, Житомирщині, Харківщині, Тернопільщині та Херсонщині. Повідомляють про роботу ППО.
- Наразі відомо про одного загиблого та 13 постраждалих в Києві. Інформація по потерпілим та руйнуванням уточнюється.