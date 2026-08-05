Воздушная тревога была объявлена через несколько минут после полуночи. 24 Канал сообщает, что известно на данный момент.

Что известно об обстреле Киева ночью 5 августа?

Воздушную тревогу в Киеве, а также в целом ряде областей Украины объявили в 00:18, вскоре после полуночи 5 августа. В это время Воздушные силы сообщили о запуске российской армией баллистических ракет в сторону столицы.

В столице работают силы ПВО. Киев и область подвергаются атакам баллистических ракет,

– написал в соцсетях мэр Виталий Кличко.

Серия взрывов прогремела в Киеве в течение нескольких минут. Мониторинговые сообщества отметили, что враг традиционно применяет ракеты из комплексов С-300 или С-400, а также "Цирконы".

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Добавим, что 4 августа Россия совершила атаку на Киев дронами. А в ночь на 1 августа столица подверглась сильному удару баллистическими ракетами и реактивными дронами. Последствия зафиксированы в нескольких районах, удар врага забрал жизни 9 человек, еще 23 получили ранения.