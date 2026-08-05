Повітряну тривогу оголосили за кільканадцять хвилин після півночі. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києві вночі 5 серпня?

Повітряну тривогу у Києві разом із цілою низкою областей України оголосили о 00:18, невдовзі після півночі доби 5 серпня. Повітряні сили у цей час повідомили про пуск російською армією балістичних ракет у бік столиці.

У столиці працюють сили ППО. Київ і область під атакою балістики,

– написав у соцмережах міський голова Віталій Кличко.

Серія вибухів пролунала у Києві впродовж кількох хвилин. Моніторингові спільноти зауважили, що ворог традиційно застосовує ракети з комплексів С-300 чи С-400, а також "Циркони".

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Додамо, що 4 серпня Росія атакувала Київ дронами. А проти ночі 1 серпня столиця зазнала сильного удару балістикою та реактивними дронами. Наслідки зафіксували у кількох районах, удар ворога забрав життя 9 людей, ще 23 поранені.