Про це повідомляє 24 Канал.

Яка ситуація в Києві?

Тривогу в Києві ввечері 4 серпня оголошували двічі. Спершу о 18:06, вона тривала до 18:44. Згодом о 19:27, відбій дали о 21:05.

О 20:48 Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА, який рухався курсом на Київ з півночі.

За повідомленнями телеграм-каналів, БпЛА типу "Шахед" летів у бік масиву Видубичі у Печерському районі, проте його збили. Близько 20:55, жителі столиці чули вибух.

Інформації про постраждалих попередньо немає.