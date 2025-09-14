Чрезвычайная ситуация произошла около 23:40 на железнодорожной станции между городами Васильков и Боярка, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.

Что известно о расследовании взрывов на Киевщине?

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что взрыв случился в грузовом вагоне, в результате чего вспыхнул пожар. Работники ГСЧС ликвидировали огонь.

Информация о пострадавших не поступала. Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Досудебное расследование продолжается.

