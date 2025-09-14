Чрезвычайная ситуация произошла около 23:40 на железнодорожной станции между городами Васильков и Боярка, передает 24 Канал со ссылкой на полицию.
Что известно о расследовании взрывов на Киевщине?
Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили, что взрыв случился в грузовом вагоне, в результате чего вспыхнул пожар. Работники ГСЧС ликвидировали огонь.
Информация о пострадавших не поступала. Полиция Киевщины открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта. Досудебное расследование продолжается.
Последние новости о взрыве боеприпасов на Киевщине
- Около 23:30 серия взрывов прогремела под Киевом. Местные телеграм-каналы писали о сильном пожаре и предполагали, что загорелась нефтегазовая база возле Василькова.
- Позже СМИ сообщили, что в поезде в районе села Калиновка сдетонировали боеприпасы. Как раз в момент взрыва рядом по железной дороге двигался пассажирский поезд № 730 Харьков – Перемышль. Он совершил аварийную остановку, сотни пассажиров эвакуировали.
- По словам главы ОВА Николая Калашника, трем женщинам понадобилась медицинская помощь. У них – острая реакция на стресс.
- Укрзализныця предупредила, что в результате инцидента повреждена железнодорожная инфраструктура в Фастовском районе, что привело к изменениям в маршрутах ряда поездов.
- В Генштабе подтвердили, что ночью в Киевской области произошла детонация боеприпасов в поезде, перевозившем военный груз. К счастью, личный состав не пострадал.