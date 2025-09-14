Надзвичайна ситуація трапилася близько 23:40 на залізничній станції між містами Васильків та Боярка, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.
Дивіться також Надзвичайна ситуація на залізниці у Київській області: все, що відомо на цей момент
Що відомо про розслідування вибухів на Київщині?
Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, внаслідок чого спалахнула пожежа. Працівники ДСНС ліквідували вогонь.
Інформація щодо постраждалих не надходила. Наразі поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Досудове розслідування триває.
Останні новини про вибух боєприпасів на Київщині
- Близько 23:30 серія вибухів пролунала під Києвом. Місцеві телеграм-канали писали про сильну пожежу і припускали, що загорілася нафтогазова база біля Василькова.
- Пізніше ЗМІ повідомили, що у потязі у районі села Калинівка здетонували боєприпаси. Якраз у момент вибуху поряд залізницею рухався пасажирський потяг № 730 Харків – Перемишль. Він здійснив аварійну зупинку, сотні пасажирів евакуювали.
- За словами очільника ОВА Миколи Калашника, трьом жінкам знадобилася медична допомога. У них – гостра реакція на стрес.
- Укрзалізниця попередила, що внаслідок інциденту пошкоджено залізничну інфраструктуру у Фастівському районі, що призвело до змін у маршрутах низки потягів.
- У Генштабі підтвердили, що уночі на Київщині сталася детонація боєприпасів у поїзді, що перевозив військовий вантаж. На щастя, особовий склад не постраждав.