Надзвичайна ситуація трапилася близько 23:40 на залізничній станції між містами Васильків та Боярка, передає 24 Канал із посиланням на поліцію.

Дивіться також Надзвичайна ситуація на залізниці у Київській області: все, що відомо на цей момент

Що відомо про розслідування вибухів на Київщині?

Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що вибух стався у вантажному вагоні, внаслідок чого спалахнула пожежа. Працівники ДСНС ліквідували вогонь.

Інформація щодо постраждалих не надходила. Наразі поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Досудове розслідування триває.

Останні новини про вибух боєприпасів на Київщині