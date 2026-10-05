В Киевской области раздались взрывы: регион атакуют вражеские БПЛА
Российские войска продолжают проводить атаки на Украине с помощью беспилотников. Так, утром 5 октября раздались взрывы в Киевской области.
Об этом сообщили в Киевской ОВА.
Что известно об атаке?
Воздушная тревога желтого уровня звучала в различных районах области с 09:00. Она была связана с угрозой атаки дронов.
Впоследствии Воздушные силы ВСУ предупредили о движении реактивного БПЛА из Черниговской области в направлении Киевского водохранилища.
Около 09:22 в Киевской области прогремели взрывы. В ОВА уточнили, что они были связаны с работой сил противовоздушной обороны по вражеским дронам.
Впоследствии в южных районах области объявили отбой угрозы, но ПС ВСУ сообщили о реактивном БПЛА, летевшем курсом на Дымер.
В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее пройти к укрытию и находиться там до отбоя.
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Напомним, Россия нанесла массированный удар по Одесщине. Под ударом находились промышленные объекты и жилищный сектор. В результате атаки возникали пожары, а территорию атакованной инфраструктуры дополнительно обследовали на радиационное загрязнение. В результате проверок опасных веществ не обнаружено, а радиационный фон остался в пределах нормы.