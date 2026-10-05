Про це повідомили у Київській ОВА.

Що відомо про атаку?

Повітряна тривога жовтого рівня лунала у різних районах області від 09:00. Вона була пов'язана з загрозою дронової атаки.

Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища.

Близько 09:22 на Київщині прогриміли вибухи. В ОВА уточнили, що вони були пов'язані з роботою сил протиповітряної оборони по ворожих дронах.

Згодом у південних районах області оголосили відбій загрози, але ПС ЗСУ повідомили про реактивний БпЛА, що летів курсом на Димер.

У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти до укриття та перебувати там до відбою.

Зауважимо! Оперативно про повітряні тривоги, наслідки російських атак, а також про головні новини України та світу можна дізнатись в телеграм-каналі 24 Каналу.