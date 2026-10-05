Про це повідомили у Київській ОВА.
Що відомо про атаку?
Повітряна тривога жовтого рівня лунала у різних районах області від 09:00. Вона була пов'язана з загрозою дронової атаки.
Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного БпЛА з Чернігівщини в напрямку Київського водосховища.
Близько 09:22 на Київщині прогриміли вибухи. В ОВА уточнили, що вони були пов'язані з роботою сил протиповітряної оборони по ворожих дронах.
Згодом у південних районах області оголосили відбій загрози, але ПС ЗСУ повідомили про реактивний БпЛА, що летів курсом на Димер.
У разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні варто якнайшвидше пройти до укриття та перебувати там до відбою.
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