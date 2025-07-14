Взрывы в Киевской области: ПВО работает против "Шахедов"
- В Киевской области ночью 14 июля объявили воздушную тревогу из-за атаки ударных беспилотников.
- Силы противовоздушной обороны работают в регионе для противодействия БПЛА.
Киевская область попала под атаку ударных беспилотников врага. В регионе работают силы противовоздушной обороны.
Об этом сообщили в Киевской ОВА. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.
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Что известно об атаке БпЛА на Киевскую область 14 июля?
Воздушную тревогу в Киевской области объявили ночью 14 июля в 01:51. Это произошло из-за угрозы применения врагом ударных беспилотников.
После 3 часов утра в регион залетели очередные БпЛА российской армии. Киевская областная военная администрация сообщила в социальных сетях, что в регионе работают силы ПВО.
В целом этой ночью дронов враг запустил сравнительно немного. Однако, кроме Киевской области, о взрывах сообщали из Днепра. Также известно о серии взрывов в Чугуеве на Харьковщине.
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