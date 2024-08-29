Киевская область отражает атаку дронов, работает ПВО

Россияне атакуют Украину "Шахедами". Под удар попал и столичный регион.

Под удар уже попал Харьков. Правда, взрывы там связаны не с атакой дронов-камикадзе – город обстреливают из РСЗО.

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Что известно о взрывах в Киевской области

В КОВА предупредили об опасности и призвали быть в безопасных местах.

Киевская область! В воздушном пространстве зафиксировано БПЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности,

– написали там.

Также в военной администрации традиционно призвали соблюдать информационную тишину – не фиксировать и не выкладывать в сеть работу наших защитников.

"Угроза ударных БПЛА для столицы. В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" – написал Сергей Попко, начальник КГВА.

Тревогу в области объявили в 00:15, в столице – в два часа ночи.

Мониторинговые каналы сообщают, что в воздушном пространстве Украины несколько десятков дронов. С разных сторон и в разное время они могут приближаться к Киеву в течение ночи еще неоднократно.

Поэтому стоит позаботиться о собственной безопасности и безопасности своих родных. Пройдите в укрытие или воспользуйтесь правилом двух стен!