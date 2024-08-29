Під удар уже потрапив Харків. Щоправда, вибухи там пов'язані не з атакою дронів-камікадзе – місто обстрілюють із РСЗО.
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Що відомо про вибухи на Київщині
У КОВА попередили про небезпеку та закликали бути в безпечних місцях.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,
– написали там.
Також у військовій адміністрації традиційно закликали дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.
Тривогу в області оголосили о 00:15, у столиці – о другій ночі.
Моніторингові канали повідомляють, що в повітряному просторі України кілька десятків дронів. Тож варто подбати про власну безпеку та безпеку своїх рідних. Пройдіть в укриття або скористайтеся правилом двох стін!
Де зараз летять "Шахеди"
Дані про рух ударних БпЛА на 01:16 від ПС:
- БпЛА на півдні Київщини курсом на Вінниччину.
- БпЛА з Сумщини на Полтавщину та Харківщину.
- БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині, постійно змінюють курс.
- БпЛа з Кіровоградської області курсом на Черкащину.
- БпЛА з Дніпропетровщини курсом на Полтавщину.