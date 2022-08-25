Взрывы в Киевской области: в сети сообщили о вероятном пуске ракет из Беларуси

На Киевщине ночью 25 августа начались взрывы. Вероятно, область обстреливают из Беларуси.

Сейчас в Киевской области продолжается воздушная тревога. Ее объявили в 2:48, сообщает 24 канал.

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В Киевской области раздаются взрывы

Приблизительно одновременно со звуками сирен в Киевской области начали сообщать о взрывах. По словам местных жителей, они были многочисленными.

Кроме того, в области слышали звуки, похожие на полеты истребителей. Пока официального подтверждения вражеских "прилетов" не было, однако глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал, что взрывы действительно случились.

Есть информация о нескольких звуках взрывов в одной из общин Вышгородского района. Информацию уточняем,

– заметил Кулеба.

По его словам, экстренные службы уже работают.

"Не пренебрегайте сигналом тревоги – сразу переходите в укрытие. Берегите себя и своих близких", – подытожил председатель ОВА.

Заметьте, что местным жителям по-прежнему стоит находиться в безопасном месте. Ведь по состоянию на 3:10 воздушная тревога продолжается.

Из Беларуси выпускали ракеты

Во время воздушной тревоги не следует разглашать адреса или публиковать фото и видео с мест обстрелов. Помните, что такая информация только играет на руку россиянам, сознательно обстреливающим мирные украинские города.

В телеграмм-канале "Беларускі Гаюн" сообщили, что с 2:35 до 2:40 в Гомельском районе происходил запуск ракет.

Сообщается, что несколько взрывов слышали в районе Славутича. Звуки взрывов слышат и в Брагинском районе, – говорится в сообщении.

Позже там добавили, что в то время произошло от 4 до 6 запусков ракет с земли. Точка запуска находится между Гомельским и Речицким районами.

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