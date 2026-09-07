Взрывы в Киевской области: силы ПВО ведут операцию

Россияне продолжают террор против украинских городов. Вечером 7 сентября в Киевской области прогремели взрывы.

Там действуют силы ПВО.

Что известно о взрывах в Киевской области?

Прежде всего, отметим, что Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивных БПЛА в регионе. Взрывы прогремели уже в 17:27.

Отметим, что местные власти пока не предоставляли информацию о возможных последствиях атаки. Очевидно, это станет известно со временем. В этом случае мы обязательно обновим материал.

Впоследствии также появилась информация, что реактивные дроны двигаются курсом на Киев мимо Киевского водохранилища.

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Где было громко в последнее время и каковы последствия обстрелов?

Утром 7 сентября страна-террористка атаковала БПЛА автостоянку в Запорожье. В городе загорелся пожар. Иван Федоров отметил, что ранения получили 2 человека. Также повреждены автомобили.

Накануне 6 сентября россияне обстреляли Днепр. Там вспыхнул пожар на складах логистической компании, в результате чего пострадали два человека.