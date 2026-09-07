Там працюють сили ППО.
Що відомо про вибухи на Київщині?
Передусім зазначимо, що Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух реактивних БпЛА в регіоні. Вибухи прогриміли вже о 17:27.
Зазначимо, що місцева влада наразі не надавала інформації про можливі наслідки атаки. Вочевидь, це стане відомо згодом. У такому разі ми обов'язково оновимо матеріал.
Згодом також з'явилася інформація, що реактивні дрони рухаються курсом на Київ повз Київське водосховище.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
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Де було гучно останнім часом і які наслідки обстрілів?
Зранку 7 вересня країна-терористка атакувала БпЛА автостоянку в Запоріжжі. У місті спалахнула пожежа. Іван Федоров зазначив, що поранень зазнали 2 особи. Також пошкоджено автомобілі.
Напередодні, 6 вересня, росіяни обстріляли Дніпро. Там спалахнула пожежа на складах логістичної компанії, унаслідок чого постраждали двоє людей.