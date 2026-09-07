Ціллю ворога знову стала цивільна інфраструктура. Про це повідомив ексглава Запорізької ОДА Іван Федоров.
Які наслідки обстрілу?
Росія завдала удару БпЛА по автостоянці. У місті спалахнула пожежа.
Федоров зазначив, що поранень зазнали 2 осіб. Також країна-агресорка пошкодила автомобілі.
Нагадаємо, що також Росія атакувала Запоріжжя вечері 5 вересня. Тоді внаслідок удару були пошкоджені житлові будинки та нежитлове приміщення. Тоді було відомо про 6 поранених.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram