В Кропивницком во время тревоги раздались взрывы

В ночь на 22 июля в Кропивницком прогремели громкие взрывы. До этого в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА и угрозы баллистики.

О взрывах в Кропивницком сообщили местные СМИ, передает 24 Канал. Заметим, что тревога в регионе длится с 1:52 ночи. Скорее всего, по враждебным целям отработала ПВО.

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Именно с тех пор сигнал воздушной тревоги раздавался и для Юга. Правда, сейчас там спокойно уже объявили об отбое тревоги. Воздушные силы сообщали об опасности Херсонской и Николаевской областей. Также угроза применения ударных беспилотников была объявлена ​​Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областям.

В остальных регионах сохранялась угроза применения врагом баллистического вооружения.

Где звучала тревога в ночь на 22 июля:

В Сумской;

Харьковской;

Полтавской;

Днепропетровской;

Запорожский;

Донецкий;

Херсонской;

Николаевской областях.

С апреля 2022 года беспрестанно продолжается тревога в Луганской области, а с 11 декабря 2022-го – во временно оккупированном Крыму.

Во время этой ночной тревоги местные СМИ также сообщали о взрывах в Константиновке и Славянске в Донецкой области.



Карта воздушных тревог по состоянию на 3:33 ночи 22 июля / Скриншот

Враг терроризирует Юг

Оккупанты несколько дней подряд обстреливают украинский Юг крылатыми ракетами и беспилотниками. Они называют эти действия "местью" за недавние взрывы на Крымском мосту.

На самом деле оккупанты пытаются сорвать зерновое соглашение и устроить голод в зависимых от украинского продовольствия странах. Более того, россияне прибегают к шантажу, требуя у Запада отменить ряд санкционных ограничений в обмен на возобновление переговоров относительно путей экспорта украинского зерна.

Наиболее массированным обстрелам подвергается Одесская область. Там враг целит по портам и местам хранения зерна. Днем 21 июля россияне 7 ракетами ударили по важному инфраструктурному объекту в Белгород-Днестровском районе и повредили его.