В Крыму раздались взрывы возле военного аэродрома: все, что известно

В оккупированном Крыму 9 августа прогремели взрывы возле авиабазы россиян. По официальной версии захватчиков, в Новофедоровке "все хорошо". Якобы "сдетонировали боеприпасы". Несмотря на это, объявили эвакуацию.

Сообщения о взрывах начали появляться после 15:20. Местные жители рассказывали, что слышали до 15 громких звуков. Марионеточная так называемая "власть" Крыма подтвердила взрывы в Сакском районе. 24 канал собрал все, что известно о "хлопке".

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Известно, что взрывы раздавались на территории аэродрома "Саки". Именно оттуда взлетали истребители и бомбардировщики, которые атаковали Юг Украины. По информации телеграм-каналов, на аэродроме базировался 43-й истребительный авиационный полк вкс россии.

Оккупанты говорят о "детонации боеприпасов"

В минобороны россии выдвинули "официальную" версию, которая, по традиции, больше похожа на сказку. Утверждают, что около 15:20 на территории аэродрома произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов.

Уверяют, что ни люди, ни техника не пострадали. Сейчас якобы тушат пожар и выясняют причины взрыва. Подытожили, что ни одного огневого влияния на площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было.

Как выглядит "детонация боеприпасов": видео

Есть ли пострадавшие

Несмотря на то, что, по версии минобороны, никто не пострадал, российские СМИ еще перед этим писали о двух травмированных. Потом в так называемом "Минздраве" сказали, якобы пострадавшие все-таки есть. Говорили о пяти людях, в частности, ребенке. Более того, одному человеку якобы нужно делать операцию.

Более того, аксенов даже заявил о погибшем. Пока неизвестно, какая из этих версий оккупантов – правдивая.

россияне в панике готовят эвакуацию

После взрывов на пляжах Крыма возникла паника. Людей просили прятаться в укрытия, а испуганные туристы на фоне кричали, что "надо сваливать".

На полуострове появились километровые пробки. Все пытаются покинуть район взрывов. Со стороны Евпатории направлялись колонны машин экстренных служб. Впоследствии пляжи вообще опустели.



Пустой пляж "Чайка" в Новофедоровке / Фото источников 24 канала

Хотя, по официальной версии россиян, "все хорошо", они говорят об эвакуации. Кроме того, запретили въезд в Новофедоровку.

В Крыму – паника: видео

У россиян пылает

россияне в сети разгоняют угрозы. Они просят нанести ответные удары по Киеву или по Львову. Есть сообщения о ядерной бомбе и "красных линиях путина", а также традиционная риторика об "истреблении всех украинцев".

В конце концов граждане государства-агрессора не понимают, где ПВО и "сколько можно это терпеть".

Реакция украинской власти

В Офисе Президента уже отреагировали на "хлопок" в Новофедоровке. Глава ОП Андрей Ермак отметил, что украинский юг особенно прекрасен в августе. Советник Ермака Алексей Арестович отметил, что российская привычка "курить возле хлопка" их погубит. Он отметил, что все идет по алфавиту: Б-Белгород, В-Воронеж, К-Курск, К-Крым. Поэтому Кремлю следует приготовиться.

Министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что взрывы в Новофедоровке – это очередное напоминание о том, чей Крым.

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