"В нормальном месте купил дом, бл*дь": в сети показали реакцию россиян на атаку по Крыму

К вечеру 1 июля в Крыму было неспокойно. В Севастополе раздавались мощные взрывы, которые заставили россиян пожалеть о том, что они поселились на оккупированном полуострове.

Так, в сети появилось видео, где житель захваченного Севастополя выражает свою реакцию на ракетную атаку. Мужчина упрекает себя за то, что приобрел дом не в том месте.

Смотрите также На фото с пляжей Крыма можно видеть только фрагменты российских ракет, – ВМС

"Вот это бабахнуло"

Так, россиянин стал свидетелем мощных взрывов в Севастополе. На сделанных им кадрах видно большие столбы дыма, которые поднимаются над городом. Закадровый голос тем временем жалуется на незавидную судьбу:

Вот "бабахнуло", смотри...Вот, бл*дь....Так, Димочка на нормальном месте ты купил дом..,

– жалуется мужчина.

Кроме того, он делает предположение о том, что мог быть поражен склад или воинская часть.

Реакция россиянина на "хлопок" в Крыму: смотрите видео

В телеграмм-каналах распространяли информацию о ракетном ударе по воинской части в районе села Флотское. Также российские паблики писали о поражении Балаклавской ТЭЦ, незаконно возведенной оккупантами на полуострове несколько лет назад.

Сейчас подтверждения данных о ракетной атаке на указанные выше объекты нет.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы сбитии 5 целей, пожар в лесополосе и возгорание частных домов.

Кроме того, отмечалось, что полуостров атаковали ракетами Storm Shadow.