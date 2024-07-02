Так, у мережі з'явилося відео, де мешканець загарбаного Севастополя висловлює свою реакцію на ракетну атаку. Чоловік дорікає собі за те, що придбав будинок не в тому місці.

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"Оце бабахнуло"

Так, росіянин став свідком потужних вибухів у Севастополі. На зроблених ним кадрах видно великі стовпи диму, які піднімаються над містом. Закадровий голос тим часом скаржиться на незавидну долю:

Оце "бабахнуло", дивись...Оце, бл*дь….Так, Дімочка на нормальному місці ти купив дім…,

– нарікає чоловік.

Крім того, він робить припущення про те, що могло бути уражено склад чи військову частину.

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У телеграм-каналах поширювали інформацію про ракетний удар по військовій частині у районі села Флотське. Також російські пабліки писали про ураження Балаклавської ТЕЦ, незаконно зведеній окупантами на півострові кілька років тому.

Наразі підтвердження даних про ракетну атаку на зазначені вище об'єкти немає.

Своєю чергою губернатор Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив про буцімто збиття 5 цілей, пожежу у лісосмузі та загорання приватних будинків.

Крім того, зазначалося, що півострів атакували ракетами Storm Shadow.