Крымский мост и не только: Украина уничтожает логистику России вокруг Крыма
В оккупированном Крыму 13 августа было очень беспокойно из-за ночного удара дронов и атаки на Крымский мост. Хотя оккупанты заявляют, что все атаки якобы были "отбиты", попадающиеся в сети медиа свидетельствуют о другом.
Журналист 24 Канала Алексей Печий проанализировал взрывы в оккупированном Крыму, в том числе на Крымском мосту. Детальнее о значении атак на Крым читайте дальше в материале.
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Ракеты или дроны: что известно об атаке по Крымскому мосту
В субботу, 12 августа, около 13:00 в оккупированном Крыму снова расцвел "хлопок". В частности, в районе Керчи и Крымского моста раздавались мощные взрывы.
Более того, над Крымским мостом заметили огромные клубы дыма. Известно, что движение по мосту оккупанты временно перекрыли. Также сообщается, что перед этим в районе Керчи работала российская ПВО.
Как уверяют оккупанты, якобы в районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две ракеты, а сам Крымский мост не поврежден.
В то же время стали известны и причины задымления – оккупанты утверждают, что испугались за мост, а потому "специальными службами был поставлен дымовой занавес".
Это, по мнению россиян, должно оградить мост от попадания ракет. В минобороны России заявили, что ВСУ якобы атаковали мост зенитной управляемой ракетой С-200, переработанной в ударный вариант.
По их словам, ракета была "своевременно обнаружена и перехвачена в воздухе". Впрочем, все же раздаются и предположения от западных аналитиков, что никаких ракет на самом деле не было, и, скорее всего, мост снова атаковали морские дроны.
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Почему важно уничтожить Крымский мост
- Россия использует незаконную конструкцию под названием "Крымский мост" для переброски военной техники и живой силы на южный фронт в Украине.
- Первые взрывы на мосту прогремели еще в октябре 2022 года. И уже позже, в июле 2023 года, глава СБУ Василий Малюк намекнул, что это была работа наших спецслужб.
- 17 июля 2023 года в результате атаки надводных дронов на Крымском мосту также были разрушены два пролета. Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Крымский мост – цель, которая должна быть нейтрализована.
- Поэтому "хлопок" в районе Керченского пролива точно будет продолжаться. В общем, стоит обратить внимание на постепенное уничтожение логистики врага вокруг Крыма.
- Кроме атак на Крымский мост, ВСУ недавно наносили удары по Чонгарскому мосту и мосту в районе Геническа, что по сути уничтожает логистику врага из Крыма на материковую часть Украины.
- Особенно важно повреждать именно железнодорожную логистику, ведь отсталые россияне до сих пор полагаются именно на железнодорожные перевозки своих военных грузов.
Какие результаты дает уничтожение логистики врага
Такое повреждение логистики в сочетании с давлением на фронте уже имеет свои последствия для россиян, отражающиеся на линии фронта.
В частности, британская разведка уверяет, что россияне перебросили десантные войска из Херсонской в Запорожскую область. Это свидетельствует об отчаянии и ослаблении резервов.
Как отмечается в сводке разведки, оккупанты передислоцировали подразделения воздушно-десантных войск из Херсонской области в направлении Орехова.
Таким образом, россияне стремятся оттянуть истощенные 70-й и 71-й мотострелковые полки для восстановления. То есть, переброска десантников в район Орехова – это не подкрепление.
Но здесь есть главная деталь – аналитики уверены, что такая переброска сил оккупантов сделает оборону России на левом берегу Днепра в Херсонской области слабее.
Недавно Институт изучения войны уверял, что украинские силы высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области и прорвали российскую оборону вглубь до 800 метров в районе Казачьих Лагерей.
Более того, оккупанты жалуются, что якобы украинская ДРГ накануне совершила ограниченный рейд против колонны российской бригады на участке трассы в районах Раздольного и Вольного, что примерно в 8 километрах южнее Новой Каховки.
Там для оккупантов далеко не все спокойно. Но они вынуждены снимать силы и бросать на Запорожское направление, чтобы удерживать позиции там.
Как давление ВСУ ослабляет оккупантов
И вот теперь Институт изучения войны уверяет, что именно наступательные действия ВСУ заставили российских оккупантов передислоцировать свои силы в западной части Запорожской области.
Аналитики добавляют, что из-за такой деградации сил российской армии возникает возможность для любого прорыва ВСУ, который может стать решающим.
То есть, переброс оккупантов из Херсонской области в Запорожскую показывает, как наспех оккупанты пытаются усилить свои позиции в районе Орехова.
В то же время, отсутствие оперативных резервов у россиян означает, что командованию оккупационной армии придется проводить больше так называемых "боковых" передислокаций.
Поэтому аналитики уверены, что применение такой практики по проведению боковых передислокаций на ключевые участки фронта в Украине может еще больше ослабить оборонительные рубежи оккупантов в целом.
В таком случае вся их выстроенная оборона, по меньшей мере, начинает трансформироваться. Кроме того, постоянные переброски также истощают остатки резервов, которые все еще есть у России, что может сыграть на руку ВСУ.
Не только мост: Крым массированно атаковали дронами
На самом же деле в Крыму сегодня было громко еще с ночи. Около 2 ночи во временно оккупированной Феодосии в Кировском районе на востоке полуострова раздались взрывы.
По данным местных пабликов, взрыв возле Феодосии был достаточно сильным. В сети пишут, что "полетело несколько ракет" в районе Чауду, где находится нефтебаза оккупантов.
Кроме того, сообщалось и о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту на фоне этого "хлопка".
Также в сети сообщали о взрывах, вспышках, звуках стрельбы и работе ПВО в Новоозерном, расположенном недалеко от Евпатории на западе оккупированного полуострова. Якобы городок атаковали беспилотники, которые местные видели в небе.
В пабликах рассказывают о беспилотниках, которые видели в небе над населенным пунктом. Но здесь важнее добавить, что именно в Новоозерном расположена большая военная база хранения оккупантов с большим количеством техники.
Уже утром в минобороны России заявили, что якобы в эту ночь над оккупированным Крымом силами и средствами ПВО было ликвидировано 20 дронов, и что разрушений и пострадавших нет.
Якобы 14 беспилотников были сбиты, а еще 6 – "подавлены" средствами радиоэлектронной борьбы. Правда, в ведомстве Шойгу почему-то решили не конкретизировать районы сбивания дронов, а потому не исключено, что попадания все же были. Тем более что местные жители сообщали о мощных взрывах.