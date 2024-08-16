Оккупанты заявили об атаке на Крым и перечислили, что туда летело
16 августа 2024, 08:29Читати новину українською
В Крыму снова раздавались взрывы в ночь на 16 августа. Минобороны России завило об атаке беспилотниками и морскими дронами.
Традиционно российское оборонное ведомство не сказало о последствиях атаки. Лишь отчиталось об уничтожении целей.
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Оккупанты заявили об атаке на Крым
Минобороны России заявило, что в течение ночной атаки средства их ПВО якобы перехватили и уничтожили над оккупированным Крымом 5 БпЛА самолетного типа. Оккупанты утверждают, что их сбили над акваторией Черного моря.
Кроме того, захватчики сообщили, что также якобы уничтожили в море 2 безэкипажных катера, которые направлялись в направлении полуострова.
Что известно о ночной атаке
- 16 августа примерно в 2 часа по украинскому времени в сети появились сообщения о том, что в Севастополе "отражают налет украинских беспилотников" и "успешно работает" ПВО. Оккупанты также перекрывали Крымский мост.
- Телеграмм-канал "Крымский ветер" писал, что в Феодосии слышали стрельбу в море.
- Громко было также в районе горы Митридат – там вспыхнул пожар, а над паромной переправой был виден дым.
- Также сообщалось, что в Керчи на улице Советской из-за падения обломков поврежден тротуар, частично разбита дорога. Вероятно, повреждена коммуникация.