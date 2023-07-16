Держим кулаки, – Воздушные силы о "хлопке" в Крыму
Утром 16 июля в Крыму раздались громкие взрывы. В Воздушных силах сказали, что "держат кулаки".
Сегодня в Севастопольской бухте, в мысе Херсонес и Балаклаве раздавались взрывы. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона сказал, что наблюдает за происходящим, пишет 24 Канал.
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Воздушные силы прокомментировали "хлопок" в Крыму
Юрий Игнат сказал, что взрывы на оккупированном полуострове сегодня – "не наша тема". Однако за этим интересно наблюдать.
Не наша тема, но мы держим кулаки,
– сказал Игнат.
Отметим, что спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк считает, что взрывы в Крыму – это обычные провокации оккупантов. Ведь жители временно оккупированных территорий очень реагируют на сообщения в информационном поле.
По словам Гуменюк, очень часто российские военные создают боевую картину, когда нет возможности оправдать свои действия. Или, когда пытаются убедить население временно оккупированных территорий в том, что они якобы максимально работают над обеспечением их безопасности.
Тем временем российские телеграмм-каналы подают утренний хлопок как "самую масштабную атаку" на Крым с начала мая.
Что известно о взрывах в Крыму
- Под утро 16 июля во временно оккупированном Крыму прозвучали взрывы. Российские оккупанты заявили, что украинские беспилотники якобы "атакуют" мыс Херсонес, мыс Манагари, Балаклаву и Севастопольскую бухту.
- Жители города сообщают, что взрывы прогремели настолько мощные, что тряхнуло дома и чуть не выбило окна.
- Так называемый "губернатор" временно оккупированного Севастополя заявил, что российские силы ПВО якобы уничтожили 9 беспилотников. По его словам, жертв и разрушений нет.
- Впоследствии стало известно, что в Севастополе приостановил движение морской пассажирский транспорт. А на конечных пунктах остановки площади Захарова и площади Нахимова оккупанты организовали подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.
- Интересно, что гауляйтеры Севастополя в последний раз сообщали об атаке дронов 25 мая. А об атаке более 10 дронов оккупанты сообщали накануне 9 мая. Развожаев тогда сообщал о более чем 10 дронах.