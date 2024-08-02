Ночная ракетная атака на Крым: могли быть поражены четыре пусковые установки С-400

Ночью оккупанты жаловались из-за ракетной атаки на Крым. Вероятно, был нанесен мощный удар по российской ПВО.

В ночь на 2 августа в оккупированном Крыму было неспокойно. Местные телеграмм-каналы сообщали о взрывах в Евпатории, Севастополе, Балаклаве, Симферополе, Саках и тому подобное. Россияне заявляли об атаке ракетами ATACMS и работе местной ПВО.

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Сокрушительный удар по российской "Пе-ве-о"

Спутниковая система мониторинга пожаров NASA зафиксировала очаги возгорания на позициях российской ПВО вблизи Балаклавы, жилого массива на юге Севастополя. Промежуток времени с 1:57 до 2:20, когда были зафиксированы возгорания, совпадает со временем ракетной атаки по российским объектам в районе Севастополя.

По сообщению телеграм-канала "Крымский ветер", ночью на полуострове могли быть уничтожены аж четыре пусковые установки С-400. Вероятно, они были расположены на высотах Кая-Баш. Предварительно, поражена позиция ЗРК С-400 "Триумф" – 4х ПУ на базе МАЗ-543 и РЛС типа 92Н6.

Спутниковые изображения сервиса мониторинга пожаров NASA вблизи Севастополя в ночь на 2 августа / Скриншот

К слову, недавно украинские силы поразили военный аэродром в Саках.