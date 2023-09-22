Удар по штабу черноморского флота россиян, сирены и паника: хронология дня "хлопка" в Крыму

В оккупированном россиянами Крыму сегодня громко, взрывы раздавались на разных частях полуострова. Известно о попадании по штабу Черноморского флота России в Севастополе, а также возможном прилете по военной базе россиян в Бахчисарае.

Параллельно было слышно взрывы в других районах полуострова. В частности, в Симферопольском районе, а также возле сел Первомайское и Красногвардейское. В Севастополе оккупанты объявили воздушную тревогу и призывали перейти в укрытие, без паники не обошлось. О происходящем сегодня, 22 сентября, в Крыму оперативно пишет 24 Канал.

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