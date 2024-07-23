Взрывная ночь в Крыму: оккупанты отчитываются о "сбивании" большого количества дронов

В оккупированном Крыму в ночь на 23 июля слышали взрывы. Громко было в Севастополе и на мысе Фиолент. Оккупационные власти заверили жителей полуострова, что все в порядке, ведь якобы это поработала ПВО.

Назначенный Кремлем "губернатор" оккупированного Крыма Развожаев написал в своем телеграмм-канале, что только в районе Севастополя сбили по меньшей мере 15 беспилотников.

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Оккупанты уверяют, что никакие объекты не пострадали

В Севастополе силы ПВО и подразделения РЭБ отразили атаку БпЛА. По предварительной информации, в районе Северной стороны и Фиолента военные над акваторией уничтожили более 15 беспилотников,

– поспешил успокоить жителей полуострова Развожаев.

Конечно, так называемый "губернатор" сказал, что ни один объект не пострадал. Однако, следует отметить, что это в традициях врага – скрывать последствия удачных украинских атак по военным целям.

По словам оккупационных властей, удалось повредить только грузовик и территорию одного из садовых обществ.

, оккупант не досчитался складов боеприпасов. Также предполагали, что там могли хранить иранские "Шахеды".