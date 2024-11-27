Запутались в методичках: оккупационные власти Крыма нелепо опровергают утренние взрывы

27 ноября беспилотники и ракеты атаковали военные объекты в оккупированном Крыму. Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил сбитие дронов и двух ракет. В то же время минобороны России обошло упоминанием ракеты.

Некоторые же представители оккупационной власти вообще заявили, что никаких ударов не было. Мол, это "украинская ИПСО". Правозащитник и член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев рассказал 24 Каналу, что информация не совпадает по нескольким причинам.

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Россияне начали заявлять об украинской ИПСО

27 ноября в Крыму прогремели взрывы. Местные сообщали о прилете по аэродромам "Бельбек" и "Саки". Также виднелся дым над Черноморским ВМУ имени Нахимова.

О результатах удара пока рано говорить, информация уточняется. Однако точно известно, что представители оккупационной власти начали говорить, мол, "никаких ударов не было, это украинская ИПСО".

Также утверждают, что не было никаких попаданий по Нахимовскому училищу. То есть они пытаются говорить, что это не училище морской пехоты, а Нахимовское училище,

– отметил Бариев.

Как россияне запутались в методичках

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что все БпЛА были сбиты над акваторией Черного моря. При этом, он, якобы, также сказал о сбитии 2 ракет. В то же время российское минобороны в своем отчете вообще обошло упоминанием ракеты. То есть информация совсем не сходится.

С одной стороны, они пытаются предоставить информацию о том, что их силы ПВО мощные и они влияют на все эти процессы. С другой стороны, пытаются предоставить информацию, что у Украины все равно недостаточно возможностей или мощностей для того, чтобы атаковать Крым,

– объяснил член Меджлиса крымскотатарского народа.

Кроме того, это послание жителям полуострова о том, что они будто сильно защищены вооруженными силами России. Поэтому и появляются такие разногласия. При этом, россияне пытаются опровергать все события, которые произошли. Соглашаются только тогда, когда совсем невозможно это скрыть.

Сообщалось, что Силы обороны Украины наносили комбинированный удар по Севастополю. В частности, предположительно, могли использовать для этого ракеты "Нептун".