Деякі ж представники окупаційної влади взагалі заявили, що жодних ударів не було. Мовляв, це "українська ІПСО". Правозахисник та член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що інформація не збігається з кількох причин.

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Росіяни почали заявляти про українську ІПСО

27 листопада у Криму прогриміли вибухи. Місцеві повідомляли про приліт по аеродромах "Бельбек" та "Саки". Також виднівся дим над Чорноморським ВМУ імені Нахімова.

Про результати удару поки зарано говорити, інформація уточнюється. Проте точно відомо, що представники окупаційної влади почали говорити, мовляв, "жодних ударів не було, це українська ІПСО".

Також стверджують, що не було жодних влучань по Нахімовському училищу. Тобто вони намагаються говорити, що це не училище морської піхоти, а Нахімовське училище,

– зазначив Барієв.

Як росіяни заплуталися у методичках

Так званий "губернатор" Севастополя Міхаїл Развожаєв заявив, що всі БпЛА були збиті над акваторією Чорного моря. При цьому, він, нібито, також сказав про збиття 2 ракет. Водночас російське міноборони у своєму звіті взагалі оминуло згадкою ракети. Тобто інформація зовсім не сходиться.

З одного боку, вони намагаються надати інформацію про те, що їхні сили ППО потужні й вони впливають на всі ці процеси. З іншого боку, намагаються надати інформацію, що в України все одно недостатньо можливостей або потужностей для того, щоб атакувати Крим,

– пояснив член Меджлісу кримськотатарського народу.

Крім того, це послання мешканцям півострова про те, що вони буцім сильно захищені збройними силами Росії. Тому й з'являються такі розбіжності. При цьому, росіяни намагаються спростовувати всі події, які відбулися. Погоджуються лише тоді, коли зовсім неможливо це приховати.

Повідомлялося, що Сили оборони України завдавали комбінованого удару по Севастополю. Зокрема, імовірно, могли використати для цього ракети "Нептун".