Ночью в Крыму были взрывы: хорошо прилетело по аэродрому "Кировское"

Есть подтверждение того, что ночью 28 июня поразили один из крымских аэродромов. Он расположен южнее поселка Кировское.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Крымский ветер".

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Какие последствия атаки на аэродром "Кировское" в Крыму

"Крымский ветер" предполагает, что могут быть поражены склады и объекты ПВО. Кроме этого, есть попадание по одной из авиационных стоянок, видно горящий вертолет. Взрывались и топливные баки истребителей Су.

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А на одном из видео в сети слышно, как взрывается боекомплект на аэродроме.

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В районе аэродрома в период с 2:50 до 03:02 прозвучало 5 – 6 взрывов, а перед тем был слышен пролет дронов. Также нам сообщили, что около 01:30 в Джанкойском районе стреляла росПВО, возможно, по тем же БПЛА,

– говорится в заметке.

Сильные пожары в аэропорту зафиксировали спутники NASA.

Пожары на аэродроме "Кировское" / Фото "Крымский ветер"

Стрелками указаны центры очагов.