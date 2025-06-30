Россияне сообщают, что украинские истребители атакуют Крым ракетами

Вечером 30 июня в Крыму объявили воздушную тревогу. Тамошние паблики публикуют видео с пролетом ракет.

Как сообщают российские телеграмм-каналы, около 9 украинских истребителей атакуют полуостров ракетами Storm Shadow. В сети пишут о нескольких запусках снарядов с территории Херсонщины в направлении Крыма.

Крымский мост перекрыли для движения.

Мониторинговые паблики пишут, что ракеты Storm Shadow пролетели над севером Крыма и затем в сторону Ростовской области России.