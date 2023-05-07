Оккупированному Крыму не спится: на полуострове раздались взрывы

Ночью 7 мая в временно оккупированном Крыму слышались громкие взрывы. Беспокойно было в Севастополе и на мысе Фиолент.

Местные телеграмм-каналы, сообщает 24 Канал, предполагали, что, возможно, оккупированный полуостров в очередной раз атакуют дроны. Взрывы пропагандисты, как обычно, назвали "хлопками".

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От громких взрывов трясло окна

Вблизи мыса Фиолент взрывы были такой мощности, что в окрестных зданиях трясло окна и стены. Недалеко увидели и пожар: огонь разгорелся у кладбища.

Жители Севастополя слышали взрывы прямо в самом городе. Также неспокойная ночь была и в Евпатории.Около 4 утра эстафету приняли Саки, там предварительно 4 "хлопка".

Где в оккупированном Крыму раздавались взрывы:

Севастополь,

мыс Фиолент,

Евпатория,

Саки,

Новофедоровка.

Пока "официальных" комментариев от оккупационных властей не было, пропагандистские СМИ государства-агрессора дали свою версию: "работа ПВО против украинских беспилотников".

Смотрите на карте, где расположен мыс Фиолент:

Взрывы в оккупированном Крыму: последние новости