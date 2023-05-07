Оккупированному Крыму не спится: на полуострове раздались взрывы
Ночью 7 мая в временно оккупированном Крыму слышались громкие взрывы. Беспокойно было в Севастополе и на мысе Фиолент.
Местные телеграмм-каналы, сообщает 24 Канал, предполагали, что, возможно, оккупированный полуостров в очередной раз атакуют дроны. Взрывы пропагандисты, как обычно, назвали "хлопками".
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От громких взрывов трясло окна
Вблизи мыса Фиолент взрывы были такой мощности, что в окрестных зданиях трясло окна и стены. Недалеко увидели и пожар: огонь разгорелся у кладбища.
Жители Севастополя слышали взрывы прямо в самом городе. Также неспокойная ночь была и в Евпатории.Около 4 утра эстафету приняли Саки, там предварительно 4 "хлопка".Обратите внимание! Пока "официальных" комментариев от оккупационных властей не было, пропагандистские СМИ государства-агрессора дали свою версию: "работа ПВО против украинских беспилотников".
Где в оккупированном Крыму раздавались взрывы:
- Севастополь,
- мыс Фиолент,
- Евпатория,
- Саки,
- Новофедоровка.
Смотрите на карте, где расположен мыс Фиолент:
Взрывы в оккупированном Крыму: последние новости
- Накануне, 6 мая, в оккупированном Крыму уже расцветал "хлопок". На громкие звуки жаловались в Казачьей бухте. Таких взрывов было по меньшей мере два.
- Оккупанты не признались, что у них происходит что-то необычайное. Оправдались, как обычно, "тренировками знаменитой ПВО".
- В конце апреля взрывалась нефтебаза в Севастополе. После этого вспыхнул масштабный пожар, с которым захватчики долго не могли справиться.
- На спутниковых фото видно, что нефтебаза получила значительные повреждения, в частности сгорели резервуары.