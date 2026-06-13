Пристрелялись и будут добивать, – в Меджлисе рассказали, куда попали ракеты в Крыму этой ночью

Украинские Силы обороны наносят удары по ключевым логистическим маршрутам российской армии во временно оккупированном Крыму. Речь идет о мостах и дорогах через Чонгар, Армянск, Перекоп и Арабатскую стрелку, которые оккупанты используют для снабжения войск и переброски ресурсов на юг Украины.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил 24 Каналу, что ночью вновь были зафиксированы атаки на объекты российских войск в Крыму, в частности в Севастополе и на севере полуострова. Такие действия Сил обороны оказывают существенное влияние на военный потенциал оккупантов.

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Удары по Крыму и значение логистики оккупантов

По словам Рефата Чубарова, пока неизвестны детали ночной атаки по Крыму, но он отметил, что были попадания в Севастополе по военным объектам на севере полуострова, в Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в Армянске.

Председатель Меджлиса об атаках на Крым: смотрите видео

Также фиксировались перебои с электроснабжением, которые могут быть связаны с поражением энергетической инфраструктуры.

Кроме того, сегодня снова атаковали мосты через Чонгар – и железнодорожную ветку моста, и дамбу,

– подчеркнул председатель Меджлиса.

Он подчеркнул, что эти маршруты имеют критическое значение для российской армии, ведь используются не для гражданских нужд, а для военных поставок. После установления огневого контроля над основными дорогами, в частности трассой Мелитополь – Чонгар, украинские силы продолжают наносить удары по логистическим узлам оккупантов.

Наши (Силы обороны – 24 Канал) очень хорошо пристрелялись и будут добивать. Крым перестал быть военным хабом. Он уже испытывает очень большие трудности с обеспечением собственных нужд,

– подчеркнул Чубаров.

В то же время, по его словам, речь идет не только о военных трудностях оккупантов в Крыму. События там затрагивают и гражданское население, которое внимательно следит за развитием событий. Часть людей воспринимает текущие тенденции с надеждой на дальнейшие изменения, и эти ожидания только усиливаются.

К слову, российские оккупанты могли построить новую переправу вблизи Чонгарского моста, который ранее подвергался ударам. Вероятно, она используется для обеспечения логистики между временно оккупированным Крымом и югом Украины. Таким образом враг пытается восстановить маршруты снабжения после повреждений основной инфраструктуры.

Украина атакует российские военные объекты в Крыму

Украина заявляет о намерении постепенно затруднять и перекрывать сухопутные логистические пути России к временно оккупированному Крыму. Речь идет о действиях, которые должны ослабить возможности снабжения оккупационных войск и уменьшить их способность удерживать полуостров.

ВСУ нанесли удар по российской логистической колонне вблизи Армянска во временно оккупированном Крыму. Известно, что пораженные грузовики перевозили снабжение для оккупационных войск. Украинские силы продолжают системно воздействовать на логистические маршруты России на полуострове.

Украинские удары по мостам во временно оккупированном Крыму могут существенно повлиять на российскую логистику и снабжение войск. Речь идет об усложнении переброски техники, боеприпасов и живой силы между Крымом и югом Украины. В перспективе это может снизить темпы боевых действий на отдельных участках фронта.