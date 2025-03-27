"Призраки" ГУР уничтожили ряд дорогостоящих систем врага в Крыму
- Дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Prymary" уничтожили дорогостоящие вражеские радиолокационные системы в Крыму.
- Под удар попали буксир "Федор Урюпин" и Камаз оккупационных войск.
Дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Рrумагу" нанесли точные удары по вражеским радиолокационным станциям. Разведчики поразили ряд дорогостоящих систем противника.
Под удар в частности попал буксир "Федор Урюпин" и Камаз оккупационных войск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.
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Что известно об ударах ГУР в Крыму
Спецподразделение ГУР МО Украины "Ргумагу" продолжает боевую работу над оккупированным Крымом. Они уничтожают вражескую дорогостоящую дорогостоящую радиолокационную технику.
Так разведчики поразили ряд вражеских систем:
- 48Я6-К1 "Подлет"
- КП БРЛС РМ-10М1Е
- 9С32 "Имбирь"
- КП РЛС СТ-68
- 39Н6 "Каста-2Е2"
Также под удар попал буксир "Федор Урюпин" и Камаз российских оккупационных войск.
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Напомним, группа АНТИТЕЛА собрала 10,4 миллиона гривен на благотворительных мероприятиях для приобретения многоцелевого катера Т12 для ГУР. Его будут использовать для выполнения боевых и специальных задач, а также для медицинской эвакуации.