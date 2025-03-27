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24 Канал Новости Украины "Призраки" ГУР уничтожили ряд дорогостоящих систем врага в Крыму
27 марта, 19:52
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"Призраки" ГУР уничтожили ряд дорогостоящих систем врага в Крыму

Сергей Попович
Основні тези
  • Дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Prymary" уничтожили дорогостоящие вражеские радиолокационные системы в Крыму.
  • Под удар попали буксир "Федор Урюпин" и Камаз оккупационных войск.

Дроны спецподразделения ГУР МО Украины "Рrумагу" нанесли точные удары по вражеским радиолокационным станциям. Разведчики поразили ряд дорогостоящих систем противника.

Под удар в частности попал буксир "Федор Урюпин" и Камаз оккупационных войск. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО.

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Что известно об ударах ГУР в Крыму

Спецподразделение ГУР МО Украины "Ргумагу" продолжает боевую работу над оккупированным Крымом. Они уничтожают вражескую дорогостоящую дорогостоящую радиолокационную технику.

Так разведчики поразили ряд вражеских систем:

  • 48Я6-К1 "Подлет"
  • КП БРЛС РМ-10М1Е
  • 9С32 "Имбирь"
  • КП РЛС СТ-68
  • 39Н6 "Каста-2Е2"

Также под удар попал буксир "Федор Урюпин" и Камаз российских оккупационных войск.

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Напомним, группа АНТИТЕЛА собрала 10,4 миллиона гривен на благотворительных мероприятиях для приобретения многоцелевого катера Т12 для ГУР. Его будут использовать для выполнения боевых и специальных задач, а также для медицинской эвакуации.