24 Канал Новости Украины Воины ГУР поймали самолет Бе-12 "Чайка", три катера и судно обеспечения оккупантов в Крыму
5 мая, 18:41
Сергей Попович
Основные тезисы
  • Спецподразделение ГУР МО Украины уничтожило 3 десантно-штурмовых катера, судно обеспечения и ангар в оккупированном Крыму.
  • Был уничтожен противолодочный самолет Бе-12 "Чайка", несмотря на попытки противника применить зенитно-ракетный комплекс.

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают системно уничтожать военную инфраструктуру россиян во временно оккупированном Крыму. В апреле 2026 года разведчики нанесли удары по объектам, которые обеспечивают десантные возможности, морскую логистику и авиацию противника.

Об этом рассказали в ГУР.

Что удалось уничтожить ГУР в Крыму?

Поражены и выведены из строя:

  • 3 десантно-штурмовых катера проекта 05060;
  • судно обеспечения;
  • ангар хранения десантно-штурмовых катеров проекта 05060;
  • противолодочный самолет-амфибию Бе-12 “Чайка”.

Во время выполнения задания противник пытался противодействовать – в частности, применил переносной зенитно-ракетный комплекс. Впрочем, украинские военные смогли уклониться от атаки и завершить операцию.

В ГУР отмечают, что такие удары ослабляют возможности оккупационных сил и являются частью последовательной работы по снижению их потенциала на полуострове.

В конце апреля Украина провела серию разрушительных атак в Крыму

  • Ночью 30 апреля в районе Керченского пролива были поражены два российских катера. Они охраняли Керченский мост.

  • Ночью 29 апреля в Крыму на аэродроме "Кача" украинские оборонцы атаковали радиолокационную станцию "МР-10", пункт управления ПВО и наземный радиолокационный запросчик "Пароль-4" (1Л22).

