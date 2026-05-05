Воины ГУР поймали самолет Бе-12 "Чайка", три катера и судно обеспечения оккупантов в Крыму

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают системно уничтожать военную инфраструктуру россиян во временно оккупированном Крыму. В апреле 2026 года разведчики нанесли удары по объектам, которые обеспечивают десантные возможности, морскую логистику и авиацию противника.

Об этом рассказали в ГУР.

Что удалось уничтожить ГУР в Крыму?

Поражены и выведены из строя:

3 десантно-штурмовых катера проекта 05060;

судно обеспечения;

ангар хранения десантно-штурмовых катеров проекта 05060;

противолодочный самолет-амфибию Бе-12 “Чайка”.

Во время выполнения задания противник пытался противодействовать – в частности, применил переносной зенитно-ракетный комплекс. Впрочем, украинские военные смогли уклониться от атаки и завершить операцию.

В ГУР отмечают, что такие удары ослабляют возможности оккупационных сил и являются частью последовательной работы по снижению их потенциала на полуострове.

