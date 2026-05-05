Воины ГУР поймали самолет Бе-12 "Чайка", три катера и судно обеспечения оккупантов в Крыму
- Спецподразделение ГУР МО Украины уничтожило 3 десантно-штурмовых катера, судно обеспечения и ангар в оккупированном Крыму.
- Был уничтожен противолодочный самолет Бе-12 "Чайка", несмотря на попытки противника применить зенитно-ракетный комплекс.
Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают системно уничтожать военную инфраструктуру россиян во временно оккупированном Крыму. В апреле 2026 года разведчики нанесли удары по объектам, которые обеспечивают десантные возможности, морскую логистику и авиацию противника.
Об этом рассказали в ГУР.
Что удалось уничтожить ГУР в Крыму?
Поражены и выведены из строя:
- 3 десантно-штурмовых катера проекта 05060;
- судно обеспечения;
- ангар хранения десантно-штурмовых катеров проекта 05060;
- противолодочный самолет-амфибию Бе-12 “Чайка”.
Во время выполнения задания противник пытался противодействовать – в частности, применил переносной зенитно-ракетный комплекс. Впрочем, украинские военные смогли уклониться от атаки и завершить операцию.
В ГУР отмечают, что такие удары ослабляют возможности оккупационных сил и являются частью последовательной работы по снижению их потенциала на полуострове.
В конце апреля Украина провела серию разрушительных атак в Крыму
Ночью 30 апреля в районе Керченского пролива были поражены два российских катера. Они охраняли Керченский мост.
Ночью 29 апреля в Крыму на аэродроме "Кача" украинские оборонцы атаковали радиолокационную станцию "МР-10", пункт управления ПВО и наземный радиолокационный запросчик "Пароль-4" (1Л22).