В Крыму снова громко: "хлопок" звучал на востоке Крыма, где была российская техника
Источник:"Крымский ветер"
"Хлопок" прозвучала в районе села Кринички Кировского района. По данным местных, в районе взрыва было много российской техники.
"Хлопок" прозвучал утром 13 апреля 2023 года. Из опубликованных кадров видно, что там оккупанты хранили свою технику.
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Что известно о взрыве в Крыму
В районе села Кринички Кировского района Крыма сегодня (13 апреля – 24 Канал) утром что-то взорвалось,
– заявили в телеграм-канале.
Более того, местные жители даже сообщили, что на месте взрыва оккупанты хранили много своей военной техники.
Взрыв в Крыму раздался утром 13 апреля
"Хлопок" был в районе хранения вражеского оружия
Где раздались взрывы в Крыму – смотрите на карте / Фото "КРЫМского бандеровца"
Новости Крыма: коротко
- Во временно оккупированном россиянами Крыму оккупанты на 9 мая запретили парады. Также отменили демонстрации на 1 мая. Враги написали, что приняли соответствующее решение "из соображений безопасности". Очевидно, оккупанты боятся "хлопка" на полуострове.
- Постоянный представитель Зеленского в Крыму Тамила Ташева заявила, что Крым будет освобожден военным путем. Ранее на саммите "Крымской платформы" говорили о дипломатическом пути, однако Россия самостоятельно изменила правила игры, и приоритеты Украины изменились.
- Утром 8 апреля взрывы прогремели в Феодосии. Полковник ВСУ в запасе, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан объяснил, что они вполне могут стать началом операции по освобождению Крыма от России.