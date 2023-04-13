В Крыму снова громко: "хлопок" звучал на востоке Крыма, где была российская техника

"Хлопок" прозвучала в районе села Кринички Кировского района. По данным местных, в районе взрыва было много российской техники.

"Хлопок" прозвучал утром 13 апреля 2023 года. Из опубликованных кадров видно, что там оккупанты хранили свою технику.

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Что известно о взрыве в Крыму

В районе села Кринички Кировского района Крыма сегодня (13 апреля – 24 Канал) утром что-то взорвалось,

– заявили в телеграм-канале.

Более того, местные жители даже сообщили, что на месте взрыва оккупанты хранили много своей военной техники.

Взрыв в Крыму раздался утром 13 апреля



"Хлопок" был в районе хранения вражеского оружия



Где раздались взрывы в Крыму – смотрите на карте / Фото "КРЫМского бандеровца"

Новости Крыма: коротко