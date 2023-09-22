Украина еще не получила ATACMS, а пропагандисты уже пугают крымчан пусками

США лишь пообещали Украине предоставить партию ATACMS, как россияне уже взывают о том, что Украина их якобы запускает по Крыму. Очевидно, хоть таким образом оккупанты пытаются оправдать свое "славное" ПВО.

Сегодня, 22 сентября, в Крыму весь день раздаются взрывы. В частности Украина попала в штаб Черноморского флота России, поэтому оккупанты подняли истерику и придумывают байки об ATACMS.

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Пропагандисты уже придумывают о пусках ATACMS

В этот же день стало известно, что Джо Байден принял решение предоставить Украине ракеты ATACMS. Об этом он уже сообщил украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Незадолго после того, как в СМИ появилась эта информация, российские пропагандисты заявили, что Украина якобы совершила запуски ATACMS с территории аэродрома Кульбакино. Позднее сообщение было отредактировано, мол, "кому режет глаза, тот может просто читать "ракеты"".

Впоследствии оккупанты пропагандисты объявили об "отбое ракетной тревоги". Однако отметили, что для них остается угроза БПЛА.

Однако интересно, куда выпарилась анонсированная ракета.

Что предшествовало