Нині, 22 вересня, у Криму весь день лунають вибухи. Зокрема Україна влучила у штаб Чорноморського флоту Росії, тож окупанти здійняли істерику та вигадують байки про ATACMS.

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Пропагандисти вже вигадують про пуски ATACMS

Цього ж дня стало відомо, що Джо Байден ухвалив рішення надати Україні ракети ATACMS. Про це він вже повідомив українського президента Володимира Зеленського.

Незадовго після того, як у ЗМІ з'явилася ця інформація, російські пропагандисти заявили, що Україна нібито здійснила запуски ATACMS з території аеродрому Кульбакине. Пізніше повідомлення було відредаговане, мовляв, "кому ріже очі, той може просто читати "ракети"".

Згодом окупанти пропагандисти оголосили про "відбій ракетної тривоги". Однак зауважили, що для них залишається загроза БпЛА.

Проте цікаво, куди ж таки випарувалась анонсована ракета.

Що передувало